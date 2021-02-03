2022’de elektrikli yerli otomobil üretimi planlanırken bu araçların ÖTV’si 4 kat artırıldı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Dünyada, çevreye olumsuz etkileri yüzünden fosil kökenli yakıtların giderek azaltılmasına yönelik temiz enerji, temiz yakıt gibi konularda teşvikler sürerken Türkiye’de hem elektrikli araç hem de yenilenebilir enerjideki yatırımları sekteye uğratacak adımlar peş peşe geldi. Güneş santrallarına verilen desteğin yüzde 67, rüzgâra verilen desteğin yüzde 40 azaltılmasından sonra dün de elektrikli otomobillerdeki ÖTV 4 katına çıkarıldı.

Bu adımlar, söz konusu alanlarda yapılmak istenen yatırımlar için “heves kırıcı, teşvik edilmesi gerekirken cezalandırıcı” adımlar olarak değerlendirildi. Türkiye’de, elektrik motorlu araç satışları zaten toplam satışlar içinde 844 adet ile yüzde 1 bile değilken, bir de ÖTV’de yapılan ani artışların parça ve araç üretimi ile satışlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekildi. Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim yatırımlarına verilen desteklerin azaltılmasının da özellikle güneş enerjisi kullanımını, üretimini ve yatırımlarını sekteye uğratacağı söyleniyor.

DESTEK DEĞİL, KÖSTEK

Dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, elektrik motorlu araçlardan alınan ÖTV yüzde 3-15 aralığından yüzde 10-60 aralığına çıkarıldı. En yüksek ÖTV artışı ise en çok satış yapılan araçlara geldi. Geçen yılki satışların yüzde 80’ini oluşturan 120 kW’ı geçen araçların ÖTV’si, yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün, Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki ana pazarı Avrupa’da, elektrikli araçlara yönelik talebin daha da artmasının beklendiğini söyleyerek “Bu talebi karşılamaya aday ülkelerden birisi olarak, vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz” dedi.

NÜKLEERDE HÂLÂ DOLAR!

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya ise “Ülkede elektrikli araçların artırılmasına yönelik altyapı sisteminde önemli adımlar atmamız gerekiyor. Yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Bunun için de yatırımlara ihtiyacımız var. Ancak ÖTV artışları gibi engellerle karşılaşılması heves kırıyor” dedi. Sakarya, ayrıca “İktidarın ekonomik olarak içine düştüğü açmazdan kurtulması için yapmadığı zam kalmadı. Bunların hoş karşılanması mümkün değil” diye konuştu.

Öte yandan Sakarya, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımlarına verilen kilovatsaat başına fiyat alım garantisi tutarlarının 1 Temmuz 2021’den sonrası için cent yerine kuruş cinsinden belirlenip düşürülmesine ilişkin ise şunları söyledi: “TL cinsine çevrilmesi olumlu. Ancak fiyatlar belirlenirken üretimi ve yatırımcının iştahını kısmayacak şekilde belirlenmeli. Son karardan sonra özellikle güneş tarafından sorunlar oluştu. Ayrıca madem YEKDEM’de TL’ye döndük, nükleer santrallarda da TL’ye dönülsün. Orada hâlâ dolarla fiyatlama devam ediyor.”