21 Ocak Pazar İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:09

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:09

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERMERCİLER, VARNA sk bölgelerinde 21/01/2024 10:00:00 - 21/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.