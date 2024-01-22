22 Ocak Pazartesi İZMİR ALİAĞA elektrik kesintisi: ALİAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR ALİAĞA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALİAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKUZU; , AKYOL SK., BADEMLİ SK., ÇAĞDAŞ 1. SK., ÇİÇEK 1 SK., ÇİMEN SK., EĞİTİM SK., FİDAN SK., İNÖNÜ KÜMESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, KARAKUZU GÜL, OKUL 1. SK., PALAMUT, SAĞLIK SK., SAKARYA SK., UYSAL SK., UZUNHASANLAR-KARAKUZU KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır