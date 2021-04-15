23 Nisan’a özel konser

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve YouTube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart’ın Eine Kleine Nachtmusik’i gibi eserler çalınacak. Konser, 21 Nisan saat 15.00 ile 15.30 arasında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, Zoom ve YouTube üzerinde eşzamanlı olarak yapılacak. Konserin orkestra şefliğini Meltem Bütün Koç üstlenirken, çalınacak parçalar arasında ise 23 Nisan El Ele Verelim, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın ölümsüz eseri Eine Kleine Nachtmusik yer alıyor.

