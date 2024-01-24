24 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İstanbul ilinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, GÜZELTEPE sk bölgelerinde 24/01/2024 00:05:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / IŞIKLAR mah sk bölgelerinde 24/01/2024 10:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA BOSTANI ÇIKMAZI, TÜRKELİ, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, LATİF, NİŞANCA BOSTANI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 2. BAĞLAR, 3. BAĞLAR, AKASYA, BAHTİYAR, BAĞLAR, COŞKUN, ENVAR, ERBAB, ESEN, FİGEN, KUBİLAY, MORLALE, TEPE, VEFA, YENİGÜN, ÇAYIRLI EVLER, ÇUKURÇEŞME, ÖMÜR, ŞENER sk bölgelerinde 24/01/2024 00:05:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1105. sk / KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1157., 1158., GENERAL ALDOĞAN, KÖROĞLU, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKAY ÇIKMAZI, AKINCILAR, ARABAYOLU, DEREM ÇIKMAZI, KAYACI ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI, PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜMÜŞ, NAZARLIK sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GÖRKEM ÇIKMAZI, HAZAR, KAMER, KUMSAL ÇIKMAZI, KURAL, MURAT, OKUL , SELVİ ÇAMI, SULTAN, TOPOYAN, YAKAMOZ, YENİ İLHAN, ÇAM, ŞAFAK, ŞALCIKIR, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, AVCILAR, BAYRAMOĞLU, ELMALIK, ERTUĞRULGAZİ , IHLAMUR AĞACI, KATİP, KÖŞKLER YANI, SABIR, YAZLIK ÇIKMAZI, YELKEN sk / KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, DALYAN ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALTINKUM, BÜYÜKYALI, DAĞÇİÇEĞİ, DİŞBUDAK, GÜMÜŞYAKA, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ÇAYHANE sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BEYAZLALE, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DENİZLİ, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, SAATÇİ, SAMANDAĞ, SARAYÖNÜ, SÜMEYRA, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TEKKİRAZ, TELAĞACI, TELSİZ, TEVFİK FİKRET, TOROSLAR, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, ÖZKUL, ŞİLE sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, ATAÇ, DUYAR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, KARADUMAN, KİRİŞHANE, LİRİK, ORTAKLAR, PEKGÖZ, RUMUZ, SEZGİ, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TEVFİK FİKRET, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ÖZDAĞ, ÜRETKEN, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah MÜNİFPAŞA sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON CADDESİ bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 24/01/2024 13:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22., 229., 62/2., 63., 63/2., 63/3. sk bölgelerinde 24/01/2024 10:00:00 - 24/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, AKIŞLI, AKÇALI, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BAŞÇİÇEK, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANCAN, DEDELER, EMİRGAZİ, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, GÖK, GÜLBULDU, GÜLÇAVUŞ, GÜNEŞTAŞI, GÜNTEPE, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, PASDEMİR, SAKIZAĞACI, SARITAŞ, SEÇİL, SULTANŞAH, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, YAŞARLI, YENİHAN, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞÖLEN sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah DAĞ ÇIKMAZI, MİNE sk bölgelerinde 24/01/2024 10:30:00 - 24/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk / VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 24/01/2024 11:00:00 - 24/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÖZGÜR sk bölgelerinde 24/01/2024 12:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKBUĞDAY, FEVZİ ÇAKMAK, HARMANTEPE sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, ERİK, KİRAZ, YASA sk bölgelerinde 24/01/2024 13:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2436., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452. sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2443., 2444., 2445., 2446., 2457. sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446., 2447., 2448. sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah EMEKLİ, KANATLI, OKTAY, YASAL sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1793. sk / KEMALPAŞA mah NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah EMEKLİ, KANATLI, OKTAY, YASAL sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 426., 438. sk bölgelerinde 24/01/2024 10:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2037., 2039., 2040., 2051., 2054. sk bölgelerinde 24/01/2024 12:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 24/01/2024 12:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah OKTAY, TEZCAN sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/01/2024 00:01:00 - 24/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 24/01/2024 00:01:00 - 24/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 25., 29., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 8., HARMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 29., 46., 48., 50., 66., 68., 70., 74., 88., BARIŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, CUMHURİYET, GELİNCİK, HANIMELİ, SÖĞÜT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, NEŞE, PAZARTÜRK, PINAR, SEDA, YALIN, YEŞİLTEPE, ŞİRİNEVLER sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3008., 3035., 3048., 3136., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3039., 3046., 3048., 3135., 3136., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2254., 2255., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/01/2024 11:00:00 - 24/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.