24 Ocak Çarşamba KOCAELİ DİLOVASI elektrik kesintisi: DİLOVASI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİLOVASI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİLOVASI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DİLOVASI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, AÇELYA SK, ADIL, ADIM SK, ADİL SK, AGAÇ, AĞAÇ SK, AHLAK, AHVAL, AHVAL SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., AKİDE SK, AKRABA SK, ALAMET, ALAMET SK, ALAN, ALAN SK., ALTINLI SK., AREFE SK, ARIF, ARİF SK, ARŞIN SK, ASLAN SK., ASLIM SK., ASUDE, AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., AYVALI SK., BAHÇECİ SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYLERBEYİ SK., BEYZADE SK., BİLEZİKÇİ SK., BİLGİN SK., BOLLUK, BOLLUK SK., BUDAKLI SK., BUGDAY, BUĞDAY SK, BUHARA SK, CANLI SK., CIVAN, CİVAN SK, ÇAMLICA SK., ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇIMENLIK, ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., DALGIÇ SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DİNÇ SK., DOLUNAY SK., DURU SK., EBRAR SK, EFLATUN SK, ELVAN SK., EMİNE SK., EMMİ SK, ERDEMLI, ERDEMLİ SK., ERGENEKON, ERGENEKON SK., ERMİŞ SK., ESMA SK, EZGİ SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FECIR, FECİR SK, FERAH SK, GAMZE SK, GAZEL SK, GÖNLÜM SK., GÜLDİBİ SK, GÜLPINAR SK., GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜVENLİ SK., HATİP SK, HATTAT, HATTAT SK, HAYA SK, HAYAL, HAYAL SK., HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HEREKE YOLU SK, HIZMA, HİLALLER SK., HİZMET SK., HUZURLU SK., HÜRMET SK, İHLAS SK, İMSAK SK, İPEK SK., İPLİKÇİ SK., KADIM, KADIRGA SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALENDER SK., KAMERLİ SK., KAMİL SK, KARAGÜMRÜK SK., KARANFİLLİ SK., KARDELEN SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK SK., KAYTANCI SK., KINA SK., KIZILCA SK., KONYA, KONYA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MANOLYAM SK., MAZLUM SK., MESKEN, MİMAR SİNAN SK., MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARLI, NARLI SK., NEHIRLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORKİDEM SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., ÖZGÜ SK., PAPATYALI SK., PINARLI SK., POYRAZ SK., RADAR CD., RÜZGAR SK., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SANCAKLI SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SELVİ SK., SENTÜRK, SERİN SK., SEVGİ SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SILA, SILA SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TAKSİM SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., TURAN SK., TÜRKBEY SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ÜLKÜ SK., VALİDE HANIM SK., VOLKANLAR SK., YALILAR SK., YASEMİNLER SK., YAYLALI, YAYLALI SK., YEDITEPE, YEDİTEPE SK., YENI ÇESME, YENİ ÇEŞME SK., YENİGÜN SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.