250 bin zeytin ve incir ağacı yandı!

04 Ağustos 2020 Salı, 13:18

İmamköy Mahallesi’ndeki mesire alanı yakınlarında saat 16.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın İmamköy, Emirdoğan, Pınardere ve Yukarı Kayacık mahallelerindeki zeytin ve incir arazilerine büyük zarar verdi. Yangında ilk belirlemeye göre 150 bin zeytin, 100 bin civarında incir ağacının yandığı, 140 hektar zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BAŞKAN ATAY: İÇİMİZ YANIYOR

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Atay, “Her geçen gün yeni bir yangın haberiyle karşılaşıyoruz. Maalesef ağaçlarımız yok oluyor. İçimiz yanıyor. Umarım yaşanılan bu üzücü olay tekrarlanmaz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun” dedi.