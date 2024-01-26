26 Ocak Cuma İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

İZMİR ilinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında KONAK; MİLLİ KÜTÜPHANE CD., 847. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 846. SK., 846. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında FEVZİ PAŞA; , 442. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 00:00:00.000-2024-01-26 06:00:00.000 saatleri arasında FEVZİ PAŞA MH.; 847. SK., 847/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında CENGİZ TOPEL MH.; 1185/41. SK., 1185/42. SK., GAZİLER CD., 1186. SK., 1186/13. SK., 1186/18. SK., 1186/19. SK., GAZİLER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR; , İSİMSİZ74, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR MH.; 1004. SK., 1201/1. SK., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1202/4. SK., 1203/1. SK., 1203/3. SK., 1203/7. SK., 1443. SK., 1490. SK., AĞUSTOS 17. SK., 1082. SK., 1201/1. SK., 1203/12. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ; , 1201. SK., 1201/1. SK., 1202/2. SK., , FATİH, İSİMSİZ67, , ŞEHİTLER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ MH.; GAZİLER CD., GAZİLER CD., 2821. SK., 2823/1. SK., 1579. SK., 1579/1. SK., 1580/1. SK., EMRAH ORTAKAYA PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ATAMER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ATAMER MH.; 2581. SK., 2583. SK., 2583/1. SK., 2589. SK., 2590. SK., 2591. SK., 2592. SK., 2593. SK., 2594. SK., 2595. SK., 2596. SK., 2597. SK., 2602. SK., 2603. SK., 2604. SK., 2605. SK., 2606. SK., 2608. SK., 2609. SK., 2609/1. SK., 2610. SK., 2611. SK., 2612. SK., 2613. SK., 2614. SK., 2614/1. SK., ARI CD., SAMSUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MİLLET; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MİLLET MH.; 2535. SK., 2536. SK., 2537. SK., 2543. SK., 2543/1. SK., 2547. SK., 2558. SK., 2559. SK., 2563. SK., 2565. SK., 2567. SK., 2572. SK., 2573. SK., 2574. SK., 2575. SK., 2576. SK., 2584. SK., 2589. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MURAT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MURAT MH.; 2442. SK., 2510. SK., 2511. SK., 2512. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2517. SK., 2517/1. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2521. SK., 2523. SK., 2524. SK., 2525. SK., 2526. SK., 2589. SK., 2589/1. SK., 2589/2. SK., 2590. SK., 2590/2. SK., 2598. SK., 2599. SK., 2777. SK., 2778. SK., ADEM YAVUZ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında GÜNEY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında YENİDOĞAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında YENİDOĞAN MH.; 1137. SK., 1138. SK., 1138/1. SK., 1139. SK., 1195. SK., 1196. SK., 1197. SK., 1198. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında GÖZTEPE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında GÖZTEPE MH.; 116. SK., 81. SK., 84. SK., 85. SK., 86. SK., 87. SK., 88. SK., 91. SK., 94. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BİRLİK; 4237. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BİRLİK MH.; 4202/2. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4208/1. SK., 4209. SK., 4255. SK., 4261. SK., 4271. SK., FAZIL PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK; , 4233. SK., 4235. SK., KAMİL TUNCA BLV., ZİYA PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK MH.; 4186. SK., 4190. SK., 4192. SK., 4194. SK., 4196. SK., 4198. SK., 4200. SK., 4200/1. SK., 4202. SK., 4202/1. SK., 4202/2. SK., 4204. SK., 4207. SK., 4209. SK., 4237. SK., 4247. SK., 4249. SK., 4251. SK., 4253. SK., 4255. SK., 4257. SK., 4259. SK., 4269. SK., FAZIL PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERİÇ; , İSİMSİZ30, , 5748. SK., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERİÇ MH.; 5619. SK., 5620. SK., 5648/1, 5649. SK., 5656. SK., 5656/4. SK., 5657. SK., 5658. SK., 5659. SK., 5660. SK., 5661. SK., 5662. SK., 5663. SK., 5665. SK., 5666. SK., 5667. SK., FAZIL PAŞA, FAZIL PAŞA CD., KEMALPAŞA CD., SANAT, İZMİR BB ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇİ YOLU, KEMALPAŞA CD., SANAT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında TUNA; , 5529. SK., 5532. SK., 5533. SK., 5534. SK., 5547. SK., 5549. SK., 5550. SK., 5551. SK., 5552. SK., 5553. SK., 5554. SK., 5555. SK., 5556. SK., 5627. SK., 5627/1. SK., 5627/2. SK., 5629. SK., 5630. SK., 5631. SK., 5631/1. SK., 5632. SK., 5633. SK., 5634. SK., 5635. SK., 5636/1. SK., 5637. SK., 5638. SK., 5639. SK., 5650. SK., 5651. SK., 5652. SK., 5653. SK., 5654. SK., 5655. SK., 5655/1. SK., 5656. SK., FAZIL PAŞA, SANAT, , 5500. SK., 5500/1. SK., 5500/2. SK., 5500/3. SK., 5501. SK., 5502. SK., 5502/1. SK., 5503. SK., 5504. SK., 5505. SK., 5506. SK., 5507. SK., 5508. SK., 5509. SK., 5510. SK., 5511. SK., 5511/1. SK., 5512. SK., 5513. SK., 5514. SK., 5515. SK., 5516. SK., 5517. SK., 5518. SK., 5522. SK., 5524. SK., 5526. SK., 5529. SK., 5530. SK., 5531. SK., 5531/1. SK., 5533. SK., 5534. SK., 5615. SK., 5617. SK., 5627. SK., 5627/2. SK., 5627/3. SK., 5638. SK., 5639. SK., 5639/1. SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL PARK İÇİ YOLU, SANAT, YAVUZ SELİM, ZİYA PAŞA CD., 5500. SK., 5500/2. SK., 5601/2. SK., FATİH, SANAT CD., YAVUZ SELİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında GAZİ OSMAN PAŞA; KAMİL TUNCA BLV., , KAMİL TUNCA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında GAZİ OSMAN PAŞA MH.; 5412. SK., 5419. SK., 5424. SK., 5425. SK., 5427. SK., 5428. SK., 5429. SK., YAVUZ SELİM, 5401. SK., 5401/1. SK., 5401/2. SK., 5402. SK., 5403. SK., 5404. SK., 5413. SK., 5413/1. SK., 5414. SK., 5415. SK., 5417. SK., 5417/1. SK., 5418. SK., 5419. SK., 5420. SK., 5421. SK., 5422. SK., 5423. SK., 5424. SK., 5425. SK., FATİH, REFİK TULGA, YAVUZ SELİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE; , İSİMSİZ25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE MH.; 2510. SK., 2511. SK., 2590. SK., 2591. SK., 4691. SK., 4693. SK., 4695. SK., 4697. SK., 4699. SK., 4701. SK., 4701/1. SK., 4702. SK., 4703. SK., 4704. SK., 4706. SK., 4707. SK., 4708. SK., 4709. SK., 4710. SK., 4712. SK., 4713. SK., 4713/1. SK., 4713/2 SK., 4713/3. SK., 4713/4. SK., 4713/5. SK., 4713/6. SK., 4713/7. SK., 4713/8. SK., 4713/9. SK., 4714. SK., 4716. SK., 4718. SK., 4720. SK., 4722. SK., 4724. SK., 4726. SK., 4728. SK., 4730. SK., 4730/1. SK., 4730/2. SK., ADEM YAVUZ CD., FEVZİ PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BARBAROS; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BARBAROS MH.; 5301. SK., REFİK TULGA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; 4053. SK., 4076. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; 4039/4. SK., 4041. SK., 4041/1. SK., 4041/2. SK., 4049. SK., 4049/3. SK., 4049/4. SK., 4051. SK., 4051/1. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4059. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4088. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 08:30:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; AHMET KAHRAMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:30:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 800, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:30:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 808. SK., 812. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK., BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 683. SK., 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 745, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 804, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, 937, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 08:45:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 683. SK., 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 745, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 804, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 15:00:00.000-2024-01-26 15:15:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, 937, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YAKACIK; İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ56, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, YAKACIK, , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YAKACIK MH.; BAYINDIR YOLU, YAKACIK KÖYÜ İÇ YOLU, YAKACIK YOLU, YÜKSEL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YUSUFLU; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ107, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, YUSUFLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YUSUFLU MH.; BAYINDIR YOLU, CİN KULESİ, CİN KULESİ KÜME EVLERİ, YUSUFLU KÖYÜ, YUSUFLU KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BURUNCUK; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ5, İSİMSİZ55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BURUNCUK MH.; BURUNCUK KÖYÜ İÇ YOLU, BURUNCUK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ103, İSİMSİZ105, İSİMSİZ59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 11:00:00.000 saatleri arasında ŞİRİNTEPE; , 8129/4, İSİMSİZ6, MALTEPE CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 11:00:00.000 saatleri arasında ŞİRİNTEPE MH.; 8130/3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında BALABANLI; , BALABANLI, İSİMSİZ10, İSİMSİZ108, İSİMSİZ11, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ178, İSİMSİZ18, İSİMSİZ196, İSİMSİZ200, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ5, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında BOZCAYAKA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında EMMİOĞLU; , İSİMSİZ46, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında ERTUĞRUL; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında GERELİ; , GERELİ KÜME EVLERİ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ128, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ134, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ67, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKOVA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KAZANLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KONAKLI; , İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ162, İSİMSİZ197, İSİMSİZ23, İSİMSİZ270, İSİMSİZ271, İSİMSİZ273, İSİMSİZ274, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SEYREKLİ; İSİMSİZ65, İSİMSİZ93 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında UMURBEY; , İSİMSİZ153, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ200, İSİMSİZ46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YOLÜSTÜ; , İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ136, İSİMSİZ71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KIZILCAHAVLU; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ20, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YEĞENLİ; , İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YEĞENLİ MH.; CUMHURİYET YOLU, OVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında BOZYAKA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında BOZYAKA MH.; 3054. SK., 3058. SK., ESKİİZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLYAKA; SAİM ÇIKRIKÇI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLYAKA MH.; 3021/1. SK., 3033. SK., ESKİ İZMİR CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında KAZIM KARABEKİR MH.; 9002/1. SK., 9002/11. SK., 9002/2. SK., 9002/3. SK., 9002/4. SK., 9022. SK., 9184/1. SK., 9184/2. SK., SAİM ÇIKRIKÇI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ MH.; 149. SK., 159. SK., 168. SK., 174. SK., 214. SK., 215. SK., İNÖNÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ; POLAT CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ MH.; 177/5. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında VATAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında VATAN MH.; 9073. SK., 9075. SK., 9101. SK., 9103. SK., 9132. SK., 9134. SK., 9136. SK., 9138. SK., 9140. SK., 9153. SK., FARUK AKAR KARASU CD., POLAT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ24, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, TAVŞAN TEPE, TAVŞANTEPE MEVKİİ, , , İSİMSİZ14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; SANAYİ ACARLAR MEVKİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK; , AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK MH.; ÇAKMAK SK., MİMOZA SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ MH.; DOLU SK., PORTAKAL SK., YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK., MANOLYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; DİK YOKUŞ SK., DİKYOKUŞ SK., DOĞA, POLİGON, SU DEPOSU, ŞEKERPINAR, ÜÇ ÇEŞMELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında DENİZLİ; , 103, 16 SK., 31, 34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 14:00:00.000 saatleri arasında DENİZLİ MH.; 16. SK., 19/1 SK., 24. SK., 29. SK., 30. SK., 33. SK., 38. SK., 51 SK., 83. SK., 83/1 SK., DENİZLİ CD., HARBİYE CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında TEPECİK; , 115, bahçeköy önü, BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER, KAVAKDERE CADDESİ, KUŞADASI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında TEPECİK MH.; 101. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 108/1. SK., 109. SK., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113, 113. SK., 114. SK., 115, 116. SK., 116/1 SK., 118. SK., BAHÇEKÖYÖNÜ, GÜNEYDAŞ TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA, KAVAKDERE CD., TEPECİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SEKLİK; SEKLİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ; , GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ MH.; 211. SK., 211/3. SK., 222/2. SK., 222/3. SK., 222/4. SK., 227. SK., 230. SK., 230/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-26 2024-01-26 11:00:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında REİSDERE; İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-26 2024-01-26 11:00:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında REİSDERE MH.; 6002. SK., 6108. SK., 6108/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.