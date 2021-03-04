262 tiyatro emekçisinden Boğaziçili öğrencilere destek: 'Bu kez onlar sahnede ve biz onları alkışlıyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının başlayan protestolara tiyatro sanatçılarından da destek geldi. 262 tiyatro emekçisinin imzaladığı metin, “Tiyatro sahnesinden direnişin sahnesine selam” gönderiyor.
Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda birçok öğrenci gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Protestolar devam ederken öğrencilere bir destek açıklaması da tiyatro emekçilerinden geldi.
Aralarında Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Ezel Akay, Levent Üzümcü, Tilbe Saran ve Caner Cindoruk gibi isimlerin de olduğu tiyatro emekçileri tarafından yayınlanan "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" başlıklı destek bildirisi şöyle:
"Biz aşağıda imzası olan tiyatrocular,
Üniversitenin bilim, düşünce ve sanat üreterek topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, sahip olduğu değerler ve demokrasi kültürü sayesinde ülkemizin kültürel ve bilimsel birikimine son derece değerli katkılar sunmuş bir kurumdur. Bu atmosfer sayesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde birçok tiyatrocu, sinemacı, müzisyen ve edebiyatçı yetişmiştir.
Bu süreçte öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarının, başlattıkları eylemlerin en doğal hakları olduğunu düşünüyoruz.
Öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerinin polisiye yöntemlerle bastırılmaya çalışılması, üniversitenin kapısına kelepçe vurulması, öğrencilerin gece yarısı operasyonlarıyla derdest edilip tutuklanması ve sorumsuzca terörist ilan edilmesi, değerli akademisyenlerimizin itibarsızlaştırılmaya çalışılması, LGBTİ+'ların olmadık hakaretler ile aşağılanması kabul edilemez uygulamalardır.
Mücadele eden öğrencilerin ve akademisyenlerin yanındayız.
Bu kez onlar sahnede, direnişin sahnesinde ve biz onları alkışlıyoruz. "
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