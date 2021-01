28 yaşındaki işsiz genç intihar girişiminde bulundu

15 Ocak 2021 Cuma, 17:33

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşayan fırıncı ustası olduğu öğrenilen ve iş bulamayan 28 yaşındaki Abdullah Kiriş isimli genç, sosyal medya hesabından ‘hayattan hiçbir beklentisinin’ kalmadığını belirten uzun bir not yazarak intihar girişiminde bulundu.

Saat 10.30 sıralarında ilçe merkezindeki Piri Reis Müzesi önüne gelen Kiriş, sosyal medya hesabından “Piri Reis Müzesi önündeyim. Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise, son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin” mesajını paylaştı.

Elindeki tabancayı kalbine dayayan Kiriş'i polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Öte yandan olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Kaymakamı Hakan Kılıçkaya da Abdullah Kiriş'i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonuç vermedi. Kiriş, kalbine dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Ağır yaralanan Kiriş, olay yerinde bekleyen ambulans ile Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gelibolu ilçesinde tabancayı kalbine dayayıp ateşleyen Abdullan Kiriş'in, sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ortaya çıktı.

‘KURACAK HİÇBİR HAYALİM KALMADI’

Kiriş’in sosyal medyadan paylaştığı mesajı şu şekilde:

“Hayattan hiçbir beklentim kalmadı, hiçbir işimde yolunda gitmiyor zaten. Gece olunca yastığa kafamı koyduğumda kuracak bir hayalim de kalmadı. 28 yıldır kurduğum hayaller gerçekleşmediği gibi bundan sonrası için de ümidim yok. Bir işim bile yok, sabıkalı olduğum için nereye başvursam hep pislik gözüyle bakıldım.

Oysa ki suçun ne diye bile sormadılar. Birçok şeyden yoruldum. Annem, güzel annem fedakar annem. Yemedin, içmedin, giymedin giydirdin. Hep bizim için mücadele ettin. Yıllardır sana layık evlat olamadım. En çok beni sen affet. Bu seni son üzüşüm özür dilerim. Fatih koçum anneme sahip çık. Sakın üzme kendini de. Senden tek istediğim anneme bir of bile demeden sahip çık. Belki sana da abilik edememişimdir hakkını helal et. Deniz abiciğim güzel kardeşim sen de affet beni. Abin seni çok seviyor. Seni o kadar özledim ki Allah biliyor. Babam senelerdir görüşemiyoruz. Dargındık babamsın atamsın sen de hakkını helal et.

Sakın annemi üzecek tek kelime etme hakkımı helal etmem sana. Ablam Gül aramız pek iyi değil biliyorum sen de hakkını helal et. Arda'mı Yekta'mı benim için öp. Hakkınızı helal edin. Silahı nereden bulmuş polis abiler sorarsa ismini bilmediğim bir abiden para karşılığında aldım. Zaten bu da çok önemli değil silah olmazsa ip var. Daha çok yazmak isterdim ama uzatmaya gerek yok. Hepiniz hakkınızı helal edin. Vasiyetim beni Gelibolu Alaaddin Kalfa mezarlığına gömün. İşiniz olmazsa arada ziyaretime gelin canım sıkılır.”