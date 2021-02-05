3 bini aşkın akademisyen ve düşünürden Boğaziçi Üniversitesi çağrısı

05 Şubat 2021 Cuma, 12:26

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Feminist düşünür Judith Butler, Noam Chomsky gibi isimlerin aralarında olduğu 3 bini aşkın akademisyen ve düşünür, Boğaziçi ile dayanışma metni yayınlayarak Bulu’yu istifaya çağırdı.

Üniversite özerkliğine saygı göstermeye çağrılan metinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'deki AKP hükümeti, bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerklik ilkesinin altını oymaya devam ediyor.

Son olarak, Türk polisi, AKP'nin İstanbul Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi kontrol kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden düzinelerce öğrenciye saldırdı ve gözaltına aldı.

1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar partisinin sadık üyelerinden ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü Profesör Melih Bulu'yu atamak için 2016'dan (KHK 676) çıkarılan olağanüstü hal kararnamesi kullandı.

Bulu, Üniversite yönetişiminin yerleşik kural ve uygulamalarına istinaden, aslında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değil.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ ACIMASIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kontrolü altına alma girişimi, fakülte ve öğrenci protestolarının yaygınlaşmasına neden oldu. Hükümetin tepkisi ise acımasız oldu.

Erdoğan, özellikle LGBTİ + öğrencileri vurgulayarak, öğrencileri "terörist" olarak nitelendirdi.

Polis, silahlarla ev baskınları düzenledi, öğrencileri gözaltına aldı, protestocuları soyarak aradı ve işkence yaptı.

Aşağıda imzası bulunan bizler, bu eylemleri kınıyor, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.

Profesör Bulu'yu pozisyonunu reddetmeye, Türk hükümetine halen tutuklu bulunan öğrencileri serbest bırakmaya, tüm suçlamaları geri çekmeye ve akademik özgürlük ile üniversite özerkliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.”

Kaynak: Bianet