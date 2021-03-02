32. Ankara Film Festivali'ne başvurular 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Ankara Film Festivali'ne başvurular başladı. Festivale başvurular 15 Eylül'e kadar yapılabilecek.
4-12 Kasım'da düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali için başvurular başladı. Dünya Kitle İletişi Araştırma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek.
Organizasyonda, Ulusal Uzun Film Yarışması kategorisinde "En İyi Film", "En İyi İlk Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" başta olmak üzere toplam 13 dalda ödüller verilecek.
"En İyi Film" ödülü 50 bin lira, "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü" ise 20 bin lira olacak.
Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Film" 20 bin lira, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film" 10 bin lira ödüle layık görülecek.
Türkiye sinemasının yenilikçi projelerini 5 yıldır keşfeden Proje Geliştirme Desteğince, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılar arasından "En İyi Proje'ye" 30 bin lira ödül verilecek.
YARIŞMAYLA BELİRLENECEK FESTİVAL AFİŞİNE ÖDÜL
Festival, bu yıl da afişini yarışma ile belirleyecek. Festivalin duyurulması ve tanıtımında önemli katkı sağlayacak esere, 5 bin lira ödül verilecek.
Festivalle ilgili gelişmelere ve güncel başvuru şartlarına "filmfestankara.org.tr" adresinden ve vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.
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