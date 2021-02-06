32 ilde FETÖ operasyonu: 114 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 32 ilde 154 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 114 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, FETÖ'nün TSK'ye sızmış askeri personel olan örgüt mensupları ile askerlerden sorumlu mahrem imamların ankesör/büfe ve ücret karşılığı örgütsel iletişim modeline uygun irtibat sağladığı tespit edilen 154 şüphelinini yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 154 şüpheliden 114'ü gözaltına alındı, 13 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak vermiş oldukları ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 şüphelinin 38'i hakkında ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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