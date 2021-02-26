350 nüfuslu köy, Elon Musk'ın projesini reddetti
Elon Musk'ın Starlink projesinin kurulması için Fransa'da seçilen Saint-Senier-de-Beuvron köyü, köy arazisine uydu internet anteni kurulmasına izin vermedi.
Fransa’da Elon Musk’a ait Starlink şirketinin projesine ev sahipliği yapmak için seçilen Saint-Senier-de-Beuvron köyü, Starlink şirketinin köy arazisine uydu internet anteni kurmasını reddetti.
350 nüfuslu Saint-Senier-de-Beuvron köyü ise, Musk’un projesinin köy arazisinde yapılmasını reddetti.
Proje hakkında endişelerini dile getiren Saint-Senier-de-Beuvron Belediye Başkanı Yardımcısı Noemie Brault, "Projede, bu sinyallerin etkisi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu bizi endişelendiriyor çünkü sinyallerin insan veya hayvan sağlığı üzerindeki nihai etkilerine dair hiçbir veriye sahip değiliz. Önlem olarak belediye meclisi, projeye hayır kararı verdi" dedi.
Musk'un Neuralink projesine anımsatan Brault, "İnsanların beyinlerine bir çip yerleştirmek istediğini duyduğunuzda, bu korkutucu" dedi.
Köy sakinlerinden Marie Falguieres ise, "Elon Musk'a saldırmıyoruz, teknoloji düşmanı değiliz. Ben köyda bir rehberim, internet sitem var. Kocam evden çalışıyor. Ancak bu antenler Fransa'da tamamen yenidir. Tehlike olup olmadığını bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Starlink projesi, Fransa için planlanan dört bölgeden biri olan Saint-Senier-de-Beuvron’e antenlerin kurulması için Fransız yasal onayını almıştı.
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