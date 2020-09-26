39. İstanbul Film Festivali hem çevrimiçi hem sinemada
39. İstanbul Film Festivali’nin Ekim programı belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Filmekimi ile birlikte gösterilecek festival, 9-20 Ekim arasında 40 yeni filme ev sahipliği yapacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali Ekim ayında çevrimiçi olarak sürüyor, aynı zamanda salon gösterimlerine başlıyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor.
Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin İKSV’nin çevrimiçi gösterim sitesi üzerinden erişime açılıyor. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca çevrimiçi izlenebilecek. Biletler 2 Ekim sabahı satışa çıkacak.
39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde, “Sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Uluslararası Altın Lale için yarışıyor.
Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:
* Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD
* Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz
* Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri n Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar
* Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya
* Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti
* Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova
* Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler
* Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre
* Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD n Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna
* Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya
Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:
* Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek n Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak n Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel>Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı
* Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker
* Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
* Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken
* Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz
* Tenere / Hasan Söylemez
* Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen
* Maddenin Halleri / Deniz Tortum.
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