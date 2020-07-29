39. İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:44

Bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleşen 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni, 28 Temmuz Salı gecesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapıldı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi işbirliğiyle gerçekleşen ödül gecesinde Altın Lale En İyi Film ödülünün yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Törende Ulusal Kısa Film Yarışması ile Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nün kazananları da açıklandı.

Üç dalda ödül alan "Aşk, Büyü vs" filminin ekibi toplu halde sahnede.

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Ulusal Yarışma jürisi yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplandı. Jürinin diğer üyeleri yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ile yazar Hakan Bıçakçı oldu.



Ulusal Yarışma jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verdi.



Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Ümit Ünal’ın yönettiği “Aşk, Büyü vs.” kazandı. Jüri “Sadeliğiyle, karakterlerini ve anlattığı çevreyi romantize etmeden, hikâyesini çabasızca aktardığı, hem içerden hem de dışarıdan bütünlüklü bir bakış sunduğu ve bizi her adımda öyküsüne biraz daha inandırdığı” gerekçesiyle filmi seçti. Ödülü jüri başkanı yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti. Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film Ödülü, 200 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü Orçun Behram’ın yönettiği “Bina” kazandı. Jürinin “Sinemamızda pek örneği bulunmayan ‘beden korkusu’ türünde, hikâyesi kadar atmosferi ve ses tasarımıyla da sürükleyen, didaktik olmadan günümüze ve sinema tarihine sayısız göndermesi olan distopik tür filmi” olarak tanımladığı “Bina”ya ödülü oyuncu Berk Hakman takdim etti. Jüri Özel Ödülü 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Ercan Kesal ve Hakan Bıçakçı.



EN İYİ YÖNETMEN: ERCAN KESAL

En İyi Yönetmen Ödülü, “Nasipse Adayız” filmiyle Ercan Kesal’a verildi. Yazar Hakan Bıçakçı’nın açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş tarafından takdim edildi. En İyi Yönetmen ödülü, Türkiye Sineması Tema Sponsorluğunu üstelenen Anadolu Efes tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Selen Uçer, Metin Akpınar, Ece Dizdar.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü “Aşk, Büyü vs.” filmindeki rolleriyle Selen Uçer ve Ece Dizdar kazandı. Ödülü sinema ve tiyatromuzun büyük oyuncusu Metin Akpınar takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

Sevil Demirci, Fatih Al.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü “Körleşme” filmindeki rolüyle Fatih Al kazandı. Ödülü yapımcı Sevil Demirci takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü’nü “Aşk, Büyü vs.” filmiyle Ümit Ünal kazandı. Ödülü Axolotl’ın kurucusu, yönetmen Kaan Müjdeci verdi. En İyi Senaryo ödülü Axolotl tarafından 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü “Bina” filmiyle Engin Özkaya kazandı. Ödülü görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın verdi.



En İyi Kurgu Ödülü’nü “Nasipse Adayız “filmiyle Ali Aga kazandı. Ödülü oyuncu Özgür Emre Yıldırım verdi.



En İyi Özgün Müzik Ödülü “Bina” filmiyle Can Demirci’ye verildi. Ödülü Lu Records’un kurucusu Ahmet Kenan Bilgiç takdim etti. En İyi Özgün Müzik Ödülü Lu Records tarafından 5 bin TL para ödülüyle destekleniyor.



Boran Kuzum, Gökalp Gönen, Arda Çiltepe.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer aldı. Jüride kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer aldı.



Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü’ne “Esrarengiz bir atmosfer ile ölümü, ölü zamanları ve rüyaları karakterin parçalı yolculuğunda bir araya getiren sonsuz bir döngü. Sinematik dili ile kıyıları ve günlük yaşamı bir tutulmanın altında içine sığdırmış gizemli bir film. Türk sinemasında yeni bir güneş gibi parıldayan”, Arda Çiltepe’nin yönettiği “Siyah Güneş” filmini layık gördü. Ödülü, geçen yılın kazananı yönetmen Gökalp Gönen açıkladı. En İyi Kısa Film ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.



Mansiyon kazanan filmi oyuncu Boran Kuzum açıkladı. Jüri “Bu coğrafyada hikâye anlatabilmek için olanakların kısıtlı olduğunun bilincinde olan genç sanatçılar olarak diğer jüri üyeleriyle, ilerde anlatacağı hikâyeleri merakla beklediğimiz bir yönetmene ve ekibine, bize daha fazla hikâye anlatmasına vesile olmasını umarak bu ödülü vermek istiyoruz. Bütün filmi bize tatlı bir tebessümle izleten, bir yaz tatilinin ve sayfiye yerinin atmosferini iki arkadaş üzerinden büyüleyici bir şekilde anlatan” Ergin Erden’in “Ahtapot” filmini Mansiyona layık gördü.



SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ



İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Altı kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Özgür Emre Yıldırım ve müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç yer aldı.



Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan “Bina” filminin yönetmeni Orçun Behram, CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Jüri “Sinemanın tüm öğelerini uyum içinde kullanarak yarattığı bütünlüklü atmosferi ve anlatımındaki cesur tavrı sebebiyle, etkili bir tür denemesi ortaya koyarak gelecek işlerine dair merak uyandırdığı” gerekçesiyle filmi seçti.



FIPRESCI ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLÜ



Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma kapsamında bir ödül veriyor. Bojidar Manov’un başkanlık yaptığı jüride Ofer Liebergall ve Aylin Sayın Gönenç yer aldı.



Jüri “Yalın ama etkili bir biçimde anaakım siyaset sahnesini perdeye aktaran film, iktidarın kırılgan olduğunu gösteriyor ve bu kırılgan ilişkilerin paraya, seküler ve modern olmayan teşkilatlara, geleneklere bağlı olduğunu vurguluyor. Ana akım siyaset sahnesinde yer almak isteyen bireyin zayıflıklarını resmederken meselenin sınıfsal boyutunun da altını çizmeyi ihmal etmiyor” gerekçesiyle Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız” filmini Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödülü’ne layık gördü. Ödülü festivalin Türkiye Sineması Danışma Kurulu üyelerinden, FIPRESCI temsilcisi sinema yazarı Esin Küçüktepepınar açıkladı.





