4 bin kişiyi evde kaybediyoruz
Ev kazalarının sayısı, trafik kazasından daha fazla. Düşme, boğulma, zehirlenme, elektrik çarpması ve yanıklar, evdeki başlıca yaralanma nedenleri. Evde en tehlikeli yerler ise mutfak, banyo ve bahçeler.
İzmir Ekonomi Üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği programı öğretim görevlisi Serkan Bolat, Türkiye’de her yıl 6 milyon ev kazasının meydana geldiğini ve bunların 4 bininin de ölümle sonuçlandığını belirtti.
Bolat, “Ev kazaları; evin içerisinde, bahçesinde ya da çevresinde gerçekleşerek zarar veya yaralanmaya yol açan beklenmedik olaylar olarak tanımlanıyor. 2018 yılında ABD’de yapılan bir araştırmaya göre son 10 yılda, ev ve çevresinde yaşanan ölüm oranlarında yüzde 62’lik artış olduğu belirlendi. Bu ölümlerin yarısı, zehirlenme nedeniyle... Düşmeye bağlı ölümler ise toplam rakamın yüzde 29’unu oluşturuyor. 15-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin en önemli ölüm nedeni ise zehirlenme. Düşmeye bağlı ölümler ise en fazla 65 yaş ve üstü yetişkinler arasında görülüyor. Ülkemizde, her yıl 6 milyona yakın kişi, ev kazasına uğruyor. Bu kazalarda, 3-4 bin arasında kişi yaşamını yitiriyor” dedi.
Video Haberler
- CHP'li belediyeye yönelik 'kayyım' iddiasına sert tepki
- Korona muskası 'keriz yolma duası' çıktı
- Soylu depreme böyle yakalandı
- Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Bingöl'deki depremden ilk görüntüler!
- Bingöl'de deprem! 1 korucu hayatını kaybetti, 18 yaralı
- Patlamanın ardından alevler içinde kalan kişi kamerada
- Karşılaştığı ayıyı gel oğlum diye çağırdı
- Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!