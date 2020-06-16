4 bin kişiyi evde kaybediyoruz

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

İzmir Ekonomi Üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği programı öğretim görevlisi Serkan Bolat, Türkiye’de her yıl 6 milyon ev kazasının meydana geldiğini ve bunların 4 bininin de ölümle sonuçlandığını belirtti.

Bolat, “Ev kazaları; evin içerisinde, bahçesinde ya da çevresinde gerçekleşerek zarar veya yaralanmaya yol açan beklenmedik olaylar olarak tanımlanıyor. 2018 yılında ABD’de yapılan bir araştırmaya göre son 10 yılda, ev ve çevresinde yaşanan ölüm oranlarında yüzde 62’lik artış olduğu belirlendi. Bu ölümlerin yarısı, zehirlenme nedeniyle... Düşmeye bağlı ölümler ise toplam rakamın yüzde 29’unu oluşturuyor. 15-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin en önemli ölüm nedeni ise zehirlenme. Düşmeye bağlı ölümler ise en fazla 65 yaş ve üstü yetişkinler arasında görülüyor. Ülkemizde, her yıl 6 milyona yakın kişi, ev kazasına uğruyor. Bu kazalarda, 3-4 bin arasında kişi yaşamını yitiriyor” dedi.