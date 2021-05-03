41 gündür kayıp olan gencin cesedi okul bahçesinin trafosunda bulundu
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki trafo panosu içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 41 gündür kayıp olan gence ait olduğu belirlendi.
Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan elektrik trafosu panosundan çevreye kokular yayılması üzerine vatandaşlar, polisi aradı.
Polis ve 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede trafo panosu içerisinde Hüseyin Kartay'ın (27) cesedi bulundu. Ölen kişinin yaklaşık 20-25 gün önce elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde bir adet el feneri ve küçük pense bulunurken, 22 Mart'ta Hüseyin Kartay’ın kayıp olduğu müracaatı yapıldığı belirtildi. Haber verilmesi üzerine Kartay’ın yakınları okul bahçesine geldi. Hüseyin Kartay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Öte yandan kısıtlamaya rağmen çevredeki vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak film izler gibi olay yerini izledi.
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