5 bin 500 kadın şiddetten kaçtı

19 Mart 2021 Cuma, 07:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde 2020 yılında 300 kadın öldürüldü. Ege Bölgesi’nde geçen yıl 57, son 2.5 ay içerisinde ise 15 kadın silahla ve boğularak katledildi. Kadınların çoğu eşi tarafından öldürülürken gerekçeleri ise kıskançlık, ayrılmak istemeleri olarak kayıtlara geçti.





İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Figen Merder, baro tarafından 2011 yılında şiddete uğrayan kadınlara hukuki yardım sağlamak için kurulan merkezin istatistiklerini açıkladı. Kadın Hakları Merkezi’ne 10 yılda 5 bin 500 yakın başvuru olduğunu ifade eden Figen Merder, “5 bin 500 rakamı sadece bize başvuran, sesini duyurabilen ve hakkını aramayı bilen kadınlar. Eminim bir o kadar da bize ulaşamayan, korkan ve hakkını arayamayan mağdur kadın var. Baro olarak hepsine ulaşmaya çalışıyor, hukuki destek veriyoruz. Gelen mağdurların çoğuna tedbir kararı aldırdık” diye konuştu.



ŞİDDET ARTTI

Pandemi döneminde kadına şiddetin arttığını ifade eden Merder, “Salgın sürecinde evde kalan kadınlar, kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaktan başka seçenekleri olmadığı için daha çok şiddete maruz kaldılar. Yapılan araştırmalar,tüm dünyada pandemi koşullarında yaşayan kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik, ekonomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin arttığını gösteriyor. Ülkemizde de kadına yönelik şiddetin pandemi ile birlikte arttığını en güzel kadın örgütlerinin yardım hatlarına gelen yardım çağrılardaki artış göstermektedir. Kadınlar ev içi şiddete ve evdeki bakım hizmetlerini sürdürmeye mahkûm edildi. Pandemi koşullarında derinleşen ekonomik kriz, var olan cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirirken, ne yazık ki kadına karşı şiddetin artmasına ve işsizliğe dair hiçbir önlem alınmadı” dedi.

Şiddet gördüğünü söyleyen kadınların yüzde 70’inin evli, şiddet uygulayan kişilerin ise yüzde 85’inin kadının eş ve sevgilisi olduğu istatistiklere yansıdı. Mağdur kadınların yüzde 2’sinin çocukları tarafından da şiddete uğradığı belirlendi. Kadınların yüzde 75’i fiziksel, yüzde 27’si cinsel şiddetle karşı karşıya kalırken, ekonomik ve psikolojik şiddet uygulayanların oranı ise yüzde 90’ın üzerinde.