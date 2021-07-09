5 bonibonu üst üste koydu, Guinness rekoru kırdı

İngiltere'de yaşayan Will Cutbill isimli mühendis, 5 adet bonibonu üst üste koyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Cutbill, rekor kırdığı anları ve sertifikasını sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 14:44
5 bonibonu üst üste koydu, Guinness rekoru kırdı
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İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki inşaat mühendisi Will Cutbill, M&M's marka 5 bonibonu üst üste dizerek Guinness dünya rekoru kırdı.

Sputnik'in aktardığına göre CNN'e konuşan Cutbill, "Onlara 5 tane olduğunu söylediğimde şok oluyorlar. Beni yenmeye çalışıyorlar. Göründüğünden daha zor bir iş" dedi. 

Cutbill'in bonibonları dizmeye çalıştığı anlar Guinness Rekorlar Kitabı'nın Instagram hesabından paylaşıldı. 

23 yaşındaki rekortmen de, sertifikasını ve rekora imza attığı anları kendi instagram hesabından paylaştı.

Rekoru daha önce, 4 bonibonu üst üste dizen İtalyan Silvio Sabba kırmıştı. 


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