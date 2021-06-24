50 yıl hapisle aranan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı
Adana'da, çoğu "kasten yaralama" olmak üzere 19 suçtan kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Nevzat Uğurludoğan (41), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Adana'da, çoğu "kasten yaralama" olmak üzere 19 suçtan kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Nevzat Uğurludoğan (41), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 14 kez "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti", "silahlı yağma", "mukavemet", "resmi belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Nevzat Uğurludoğan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’ndeki eve yaptığı baskında Uğurludoğan'ı yakaladı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile 670 gram bonzai ele geçirildi. Uğurludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.
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