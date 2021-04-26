54 suçtan gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
İstanbul'da "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere 54 ayrı suçtan aranması bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018-2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da ilgili mahkemeler tarafından "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" konuları başta olmak üzere hakkında 54 aranma kaydı bulunduğu belirlenen E.K.'yi 24 Nisan'da yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
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