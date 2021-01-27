65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı mahkemeye taşındı
Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının iptali için dava açtı. Kamunun ayrımcılık, ihmal ve istismara yol açtığını belirttikleri uygulamanın sonlandırılmasını talep eden vakıf, acilen bu düzenlemede değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti.
Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, 65 yaş üstü yurttaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için idare mahkemesinde dava açtı. Uygulamanın yaşlı ayrımcılığı olduğunu ve Anayasa’da güvence altına alınan seyahat özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade eden vakıf, ihlal ve istismara yol açmayacak düzenlemelerle yaşlı yurttaşlar için çözümler geliştirilebileceğini kaydetti.
Bilim Kurulu’na da seslenen vakıf, kurulu yaşlıların ayrımcılığa tabi tutulmadan, hak ihlallerine ve istismara uğramadan yaşayabilecekleri önlemler tavsiyesinde bulunmaya davet etti.
Vakıf, 65 yaş üstü yurttaşlar için için uygulanan sokağa çıkma yasağının bu haliyle, salgın sürecinde toplum nezdinde 65 yaş üstü hakkında oluşturulan “gereksiz ve kırılgan” olduklarına dair algıyı pekiştirmekten başka bir işe yaramayacağını vurguladı.
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