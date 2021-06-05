67’nci ülke oldu: Brezilya’dan Sputnik V aşısına acil kullanım onayı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:01

Anvisa'dan yapılan açıklamaya göre kurumun yönetim kurulu, Brezilya'da altı eyaletin valileri, Brezilya Bölgeler Arası Kalkınma Konsorsiyumu ve Uniao Quimica adlı ilaç şirketi tarafından alınan, Sputnik V'ye acil kullanım onayı verilmesini öngören kararı oy çokluğuyla kabul etti.

KULLANIMINA İZİN VERİLAN EYALETLER

Sputnik V aşısını kullanma izni verilen eyaletler Bahia, Pernambuco, Ceara, Maranhao, Piaui ve Sergipe oldu.

Anvisa'nın İlaç ve Biyolojik Ürünlerden Sorumlu Genel Müdürü Gustavo Santos, kurumun mevcut verilere dayanarak aşının kalitesini, etkinliğini ve güvenirliğini doğrulayamadığını ve aşıyı kullanacak eyaletlere halkı bu konuda geniş biçimde bilgilendirme yükümlülüğü getirdiklerini söyledi.

67. ÜLKE OLDU

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Brezilya'ya temmuzda ulaşacağını ifade etti.

Brezilya, 15 Mayıs'ta aşıyı tescil eden Ekvador'un ardından Sputnik V aşısına kullanım izni veren 67. ülke oldu.

-Sputnik