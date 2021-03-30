8 eksikli Milli Takım Letonya'yı ağırlıyor

(A) Milli Takım, 2022 yolunda 3. maçını Letonya ile oynuyor, eksikler can sıktı.

DHA
30 Mart 2021 Salı, 08:23
8 eksikli Milli Takım Letonya'yı ağırlıyor
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 A Milli Futbol Takımı, bu akşam saat 20.00'de  İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'yı ağırlıyor,

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesi milli takımda aralarında Cenk, Emre, Kaan gibi isimlerin bulunduğu 8 futbolcu koronavirüs nedeniyle kadro dışı kaldı.

Milliler Hollanda ve Norveç'i yenmişti.

NASIL BİR 11?

Koronavirüs nedeniyle kadro ışı kalanlardan sadece 4'ü açıklanırken, yeni isimler kadroya dahil edildi.

Tahmini 11 şöyle:

Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Umut, Okay, Yusuf, Taylan, Ozan Tufan, Abdülkadir, Hakan, Burak


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