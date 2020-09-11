80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyor

11 Eylül 2020 Cuma, 17:08

Yalnızca Finike Yazır Mahallesi'nde yetiştirilen 'Yazır Üzümü'nün hasadı başladı. 80 yıllık bir üretim mazisi olan üzümün tanıtılması ve markalaşması için çalışmalar başlatıldı. yapmaya devam ettiklerini de anlattı.

YAZIR ÜZÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Adını Finike'nin 30 kilometre üzerindeki Yazır köyünden alan “Yazır Üzümü” sadece Yazır Mahallesi'nde ve sınırlı miktarda yetiştirilir. Başka bir yere ekildiğinde aynı lezzet ve kalite yakalanamıyor. Sebebi, Yazır köyünün yeri, havası, toprak yapısı ve dar bir vadinin tam ortasında olmasıdır. Sadece yağmur suları ile beslendiği için tadı, aroması, sulu yapısı kendine has ve eşsizdir. Ağustos ve Eylül ayında olgunlaşır, sadece 1 ay boyunca hasat edilir.