80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyor
Finike’de mazisi 80 yıl geriye uzanan ve sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır Üzümü’nün sadece bir ay süren hasadı başladı.
Yalnızca Finike Yazır Mahallesi'nde yetiştirilen 'Yazır Üzümü'nün hasadı başladı. 80 yıllık bir üretim mazisi olan üzümün tanıtılması ve markalaşması için çalışmalar başlatıldı. yapmaya devam ettiklerini de anlattı.
YAZIR ÜZÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Adını Finike'nin 30 kilometre üzerindeki Yazır köyünden alan “Yazır Üzümü” sadece Yazır Mahallesi'nde ve sınırlı miktarda yetiştirilir. Başka bir yere ekildiğinde aynı lezzet ve kalite yakalanamıyor. Sebebi, Yazır köyünün yeri, havası, toprak yapısı ve dar bir vadinin tam ortasında olmasıdır. Sadece yağmur suları ile beslendiği için tadı, aroması, sulu yapısı kendine has ve eşsizdir. Ağustos ve Eylül ayında olgunlaşır, sadece 1 ay boyunca hasat edilir.
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