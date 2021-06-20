81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
Mersin'in Tarus ilçesinde yaşayan ve futboldan kopamayan 5 çocuk 12 torun sahibi Şaban Meteöz (81) gençlere taş çıkartıyor.
Futbola çocuk yaşlarda gayri federe takımlardan Dönüktaşspor’da başlayan Şaban Meteöz, toprak sahalarda mahalleler arası kupa maçlarında oynadı. 16 yaşında amatör takımlardan Yıldırımspor’da lisansı çıkarılan Meteöz, yıllar geçse de çok sevdiği futboldan kopamadı. Meteöz, halen haftada 1 gün gençlerle futbol oynuyor.
5 çocuk, 12 torun sahibi olduğunu dile getiren Şaban Meteöz, 25 yıl önce kaybettiği eşi Gülseren Meteöz’ün ardından teselliyi futbolda bulduğunu kaydetti. Meteöz, "Askerde de futbol oynadım, dönünce yine Tarsus’un değişik amatör takımlarında forma giydim. Şu an çok sayıda torunumun yanı sıra 2 tane de torunumun çocuğu var. Eşim öldükten sonra yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım. Hafta arası parklarda 20 kilometre koşuyorum. Hafta sonlarında ise bazen 2 gün, bazen 1 gün gençlerle Tarsus Cumhuriyet Lisesi sahasında futbol oynuyorum. Gençleri daha başarılı olmaları için teşvik ediyorum. İyi bir futbolcu olurlarsa hem ekmek paralarını kazanır hem de dünyanın en güzel sporunu yapmış olurlar. Ayaklarım beni taşıdığı sürece futbola devam edeceğim" dedi.
Şaban Meteöz ile her hafta futbol oynayan takım arkadaşlarından Nidal Diyap (57) ise "Onu örnek alıyoruz. Maşallah, Şaban Meteöz bize ve gençlere taş çıkartıyor. Onun heyecanını ve mutluluğunu görünce futbolu daha çok seviyoruz" diye konuştu.
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