9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki 9 bölge, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bayburt'ta bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri Doğal Sit Alanı, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü Doğal Sit Alanı, Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası Doğal Sit Alanı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı ve Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
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