90. İEF için geri sayım başladı

13 Ağustos 2021 Cuma, 07:16

T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, ziyaretçilerine özlenen fuar günlerini yaşatacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü fuar kapsamında İzmir’de düzenlenecek. Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından olan İzmir İş Günleri’nin bu yıl yedincisi online olarak düzenlenecek. 2022 yılında İzmir’de gerçekleşecek olan, dünyanın en büyük gıda fuarına dönüşen Terra Madre’nin Akdeniz ve Anadolu ayağının tanıtımı ise yine fuarda yapılacak. “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu ile yıllardır yerel ürün ve üreticiyi koruyabilmek için verilen mücadele, Terra Madre Anadolu ile farklı bir boyuta taşınacak. Uluslararası buluşmaların yanı sıra düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçiler dolu dolu bir on gün yaşayacak. 90. İzmir Enternasyonal Fuarı teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü İzmir’de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında İzmir’de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

“Kültür: Geleceğimizi Kurarken” temasıyla düzenlenecek zirve, pandemi sonrası dönemde kültürün ve toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak. Kültür-kalkınma ilişkisine dair küresel çalışmalara dahil olan belediye başkanları ve yerel liderler, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kültürel ağlar ve paydaşlar sürdürülebilir kalkınmada kültürel politikaların yerini tartışmak için İzmir’de bir araya gelecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri ile ilgili ana tema olarak ticaret ve lojistik odağından kaymadan, “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat” konusu işlenecek. Fuarın giriş ücretleri ise bu yıl tam 5 TL, öğrenci 4.5 TL olarak belirlendi.