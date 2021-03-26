A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı için İspanya'ya gitti
Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci karşılaşmasında Norveç ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitti.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci karşılaşmasında yarın Norveç ile oynayacağı maç için İspanya'ya hareket etti.
Ay-yıldızlılar, sabah saatlerinde Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafile buradan Norveç maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın Malaga kentine hareket etti.
Milliler, müsabakanın son hazırlıklarını Malaga'da tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu, bu akşam düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
ADAY KADRO
Türkiye'nin aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)
Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının ardından İspanya'ya Malaga kentine alınmıştı.
Norveç-Türkiye mücadelesinde, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez görev yapacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
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