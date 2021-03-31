A Milli Futbol Takımı'nda koronavirüs işte böyle patladı!
ÖZEL |(A) Milli Futbol Takımı 2022 Katar elemelerinde 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi alırken son maç öncesi koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan futbolcular gündeme damgasını vurdu.
ÖZEL |(A) Milli Futbol Takımı 2022 Katar elemelerinde 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi alırken son maç öncesi koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan futbolcular gündeme damgasını vurdu.
Letonya maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in, basın toplantısında "Olağanüstü nedenler yüzünden 8 futbolcumuz kadro dışı" demiş, ardından Beşiktaş Kulübü milli takıma giden 2 oyuncularının (Cenk-Dorukhan) koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Daha önce de sakatlıkları bulunmayan Fenerbahçeli Nazım'la İrfan Can'ın, kadro dışı bırakılması, "Bu oyuncular da mı koronavirüs" sorusunu gündeme getirmişti.
İşte o günlerde Norveç galibiyeti sonrası Milli Takım, soyunma odasında zafer fotoğrafları çektirdi. TFF yönetimi ve protokolda bulunan Türk davetlilerin bir bölümünün de girdiği zafer fotoğrafında yer alan Cenk-Dorukhan-Erman Kılıç ve Kaan Ayhan'ın seafe ve hijyene uymadığı görüldü.
Gazetelerde ve sitelerde yer alan o fotoğraf kimsenin dikkateçini çekmezken,YouTube üzerinden yapan CumhuriyetTV, üzücü gerçeği ortaya çıkardı. Çünkü futbolculardan sadece biri hariç kimsede maske yoktu ve o kadrodan önce 4 sonra da 5. oyuncu koronavaya yakalandı. Maske takan tek isim ise Fenerbahçe kalecisi Altay'dı.
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