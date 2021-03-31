A Milli Takım’ın Letonya’ya karşı galibiyeti yok!
2022 elemelerinde Kuzey ekibi Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım, rakibi karşısında resmi maçlarda galibiyet alamadı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım, rakibi karşısında resmi maçlarda galibiyet alamadı.
Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, Letonya karşısında 3-1 öne geçtiği mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrıldı ve rakibi karşısında yine kazanamadı. Bugüne kadar Letonya’yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen milli takım, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. 2 takım 2 kez de hazırlık maçlarında karşılaştı. 1924’te oynanan hazırlık maçında A Milli Takım 3-1 kazanırken, 2013’te oynanan hazırlık maçı ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Letonya’ya karşı resmi maçlarda ise hiç galibiyet alamadı. 2003 yılında Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası’na katılmak için Play-Off mücadelesinde Letonya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederken, iç sahadaki karşılaşmada ise 2-0 öne geçmesine karşın 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa Şampiyonası’na katılamamıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de Letonya ile eşleşmişti. Grupta oynanan 2 maç da 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı' sorusuna yanıt
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- Ayvatoğlu'nun telefonundan yeni görüntüler çıktı
- Milli Takım'da Letonya maçı öncesi şok üstüne şok!
- Usta isme 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- Merkez'den 'faiz' ve 'enflasyon' mesajı
- Beşar Esad ve eşinin durumunda yeni gelişme
- YSK listeyi açıkladı: Gelecek yok
- O zorba gidecek, İstanbul sözleşmesi geri gelecek