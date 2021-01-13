AB mahkemesinden 'Facebook'a her üye ülkede dava açılabilir' görüşü
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Michal Bobek, kişisel verilerle ilgili sosyal medya platformu Facebook'a Avrupa Birliği (AB) üyesi bütün ülkelerde dava açılabileceği yönünde görüş verdi.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı'nın Başsavcısı Bobek, Avrupa'daki merkezi İrlanda'da bulunan Facebook'a karşı hukuki sürecin nerede başlatılabileceği hakkındaki davada görüşünü açıkladı.
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde sınır ötesi veri işlemlerindeki ihlallerde genel yetkinin şirketin ana faaliyetlerini yürüttüğü ülkede olduğunu belirten Başsavcı, "Bununla birlikte ilgili diğer ulusal veri koruma otoriteleri, GDPR'nin özel olarak izin verdiği durumlarda kendi ülkelerinde de bu tür işlemleri başlatma hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.
Başsavcı, sınır ötesi veri işlemleri ihlallerinde ilgili AB ülkesinde de dava açılabileceğini bildirdi.
Belçika veri güvenlik kurumu, Facebook'tan ülkede bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplamamasını ve bu şekilde toplanan kişisel verileri silmesini istemişti.
Şirketin bunu reddetmesi üzerine kurum, Brüksel mahkemesinde hukuki süreç başlatmıştı.
Facebook ise GDPR çerçevesinde Belçika mahkemelerinin bu konuda yetkisi bulunmadığını, söz konusu konularda yetkinin şirketin AB'deki merkezi olan İrlanda ve İrlanda veri koruma komisyonunda olduğunu iddia etmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- 3 general emekliye sevk edildi
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Neden herkese 'terörist' diyor?
- HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi
- Aşıda randevu sistemi açıldı!
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- 3 general emekliye sevk edildi
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Neden herkese 'terörist' diyor?
- HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi
- Aşıda randevu sistemi açıldı!