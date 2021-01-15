AB, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'ı yaptırım listesine ekledi
Avrupa Birliği (AB),Suriye'de Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ı yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. Açıklamada, yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın da yaptırım listesine dahil edilmesi kararı alındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Suriye'deki durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda ve Faysal Mikdad’ın Dışişleri Bakanı olarak atanması göz önüne alındığında, 2013 tarihli Karar Ek 1'de kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiler veya kuruluşlar listesine eklenmelidir” ifadeleri yer aldı.
Mikdad, 22 Kasım 2020’de eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in hayatını kaybetmesi sonucu atanmıştı" ifadesine yer verildi. Yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın da listeye dahil edilmesiyle yaptırım uygulanan kişi sayısının 289'e çıktığı belirtildi.
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