'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir'
Boğaziçi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasına karşı protestolar devam ederken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’nin, Bebek'te, Boğaz kenarında değerli bir araziye sahip olduğu biliniyor. Öte yandan çıkan iddialar arasında, üniversitenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile arazinin taşınabileceği yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi geçen aylarda çıkan taşınma iddiaları üzerine ise “İddialar doğru değildir” açıklaması yapılmıştı.
BAŞKA AMAÇLA KULLANIMI DAHİLİNDE…
Bununla birlikte, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç tarafından Boğaziçi arazisiyle ilgili dikkat çeken bir belge paylaşıldı. Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji’nden alındığı, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi.
Özgün Emre Koç belge ile ilgili, “Resmi belgelerin orijinalleri Columbia University Nadir Eserler ve Elyazmaları Kütüphanesi'nde arşivlenmiş durumda. İlgili belgelerin kütüphanenin Robert Kolej kayıtları bölümünde 45-55 no arası kutularda mevcut olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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