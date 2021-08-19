ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Gani açıklaması: 'Artık siyasi bir figür değil'
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkede artık siyasi bir figür olmadığını söyledi.
Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Gani ile ilgili bir değerlendirme yapan Sherman, Afganistan'dan ayrılan Gani'nin artık siyasi bir figür olma vasfını kaybettiği yorumunu yaptı.
Sherman, Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ortaya çıkmasıyla ilgili bir soru üzerine, "(Gani) O artık siyasi bir figür değil. BAE ile iyi ilişkilerimiz var" yanıtını verdi.
Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine ülkeden ayrılan Gani, BAE'de ortaya çıkmış ve Afganistan'a dönmek istediği mesajını vermişti.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor