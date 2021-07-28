ABD Dışişleri Bakanı’ndan Taliban açıklaması: 'İyiye işaret değil'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan liderleriyle görüşmek için gittiği Yeni Delhi'de kritik açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütü Taliban'ın Afgan halkına karşı uyguladığı şiddetin son derece tedirgin edici olduğunu belirtti.
Blinken, bunun ülkenin geleceği için iyiye işaret olmadığını söyledi. Hindistan liderleriyle görüşmek için Yeni Delhi'ye diplomatik ziyaret gerçekleştiren Blinken, Afganistan'da barışa giden tek yolun Taliban ve Afgan hükümeti arasındaki müzakerelerle olacağını ve bunu tüm tarafların ciddiye almasının gerektiğini belirtti.
Blinken ayrıca ABD'nin Afganistan'da sahadaki diplomatik ve insani destek konusundaki varlığını sürdürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin bazı sonuçlarının olacağını belirtti.
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