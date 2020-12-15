ABD Dışişleri: Türkiye için Batılı ilişkiler, Rusya’yla ilişkilerinden daha önemli
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Türkiye’ye uygulanan S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Palmer, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda Türkiye’ye uygulanan S-400 yaptırımlarını değerlendirdi. Türkiye'yle Ankara-Washington ilişkilerinin pekiştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Palmer, Ankara'nın savunma ve güvenlik alanında Rusya'yla ilişkilerden ziyade Batılı partnerlerle ilişkilerin Türkiye'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini anlamasını sağlamak istediklerini ifade etti.
Palmer, “Türkiye'nin stratejik çıkarlarının NATO müttefikleriyle iyi, azami ölçüde sağlam ortaklık kurulmasını öngörmesi gerektiğini” vurguladı.
‘NATO YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÇELİŞİYOR’
Türkiye'nin stratejik çıkarlarının NATO müttefikleriyle iyi, azami ölçüde sağlam ortaklık kurulmasını öngörmesi gerektiğini vurgulayan Palmer, Türkiye'nin başta Afganistan ve Kosova misyonları olmak üzere NATO'ya yaptığı katkıları çok değerli bulduğunu da belirtti. Palmer, "Ancak Ankara'ya açıkça izah ettiğimiz gibi, S-400 alımı NATO müttefiki olarak Türkiye'nin yükümlülükleriyle tamamen çelişiyor" diyerek sözlerini sürdürdü.
Kaynak: Sputnik
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