ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky'den çarpıcı bir açıklama geldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.
CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor" dedi.
CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.
Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.
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