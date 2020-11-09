ABD, Pfizer’in koronavirüs aşısından 100 milyon doz satın aldı
ABD, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 1 milyar 95 milyon dolar tutarında 100 milyon doz alındığını açıkladı.
Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya ve salgın yayılmaya devam ederken dünyanın dört gözle beklediği aşı haberi Pfizer ile BioNTech firmasından geldi. İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Müjdenin ardından ABD'den de bir açıklama geldi.
ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurdu. ABD'li illaç üreticisi firmanın hisseleri, bugün yüzde 14 arttı.
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