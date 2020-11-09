ABD, Pfizer’in koronavirüs aşısından 100 milyon doz satın aldı

ABD, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 1 milyar 95 milyon dolar tutarında 100 milyon doz alındığını açıkladı.

DHA
09 Kasım 2020 Pazartesi, 17:20
ABD, Pfizer’in koronavirüs aşısından 100 milyon doz satın aldı
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Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya ve salgın yayılmaya devam ederken dünyanın dört gözle beklediği aşı haberi Pfizer ile BioNTech firmasından geldi. İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Müjdenin ardından ABD'den de bir açıklama geldi. 

ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurdu. ABD'li illaç üreticisi firmanın hisseleri, bugün yüzde 14 arttı. 


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