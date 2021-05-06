ABD ve Ukrayna'dan savunma alanında iş birliği kararı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek "Ukrayna'nın kendi savunmasını garanti altına almak için savunma ortaklığını ve yakın iş birliğini kuvvetlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Blinken, başkent Kiev'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, görüşmede sadece işgal altındaki Kırım ve Donbas'ı değil, Kuzey Akım 2 projesini de görüştüklerini belirtti.
Zelenskiy, "Avrupa'da maalesef bu konuda farklı görüşler var ve bazen Ukrayna ile uyuşmuyor. Ancak ABD'yle bu konuda aynı anlayıştayız ve ABD'nin yaptırım politikasına minnettarım" ifadelerini kullandı.
Bu sene Kırım Platformu'nu düzenleyeceklerini, buraya ABD Başkanı Joe Biden'ı davet ettiğini belirten Zelenskiy, 2021'in ikili ilişkilerin temel yılı olmasını umduklarını kaydetti.
KARADENİZ DE ELE ALINDI
Zelenskiy görüşmede askeri ve mali destek konularında muhtemel ikili anlaşmaların da görüşüldüğünü ifade ederek "Karadeniz ve Azak Denizi bölgelerinde güvenlik konusunu da ele aldık" dedi.
Kırım'da 3 bin 500 Rus askerinin Ukrayna sınırını terk etmeye başladığını belirten Zelenskiy, ancak hala on binlerce Rus askerinin bölgedeki varlığına dikkati çekti.
Zelenskiy, ayrıca, en çok Ukraynalı asker ölümlerine neden olan keskin nişancı saldırılarında düşüş olduğunu sözlerine ekledi.
BLİNKEN: "UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken da bu görevde gerçekleştirdiği ilk ziyaretlerinden birini Ukrayna'ya yapmasının, bu ülkeye verdikleri önemi gösterdiğini söyledi.
Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Blinken, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik yolundaki çabalarını ve ülkede gerçekleşen reformları desteklediklerini ifade etti.
Son haftalardaki süregelen Rusya tehdidini görüştüklerini belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına 2014'ten bu yana en yüksek sayıda birlik yığdığını söyledi.
Ukrayna'nın yanında olduklarını ifade eden Blinken, "Ukrayna'nın kendi savunmasını garanti altına almak için savunma ortaklığını ve yakın iş birliğini kuvvetlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Blinken, "Rusya'nın bir grup askeri birliğini Ukrayna sınırından çektiğini biliyoruz ancak hala önemli sayıda birlik var ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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