ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı

NewYork'ta yaşayan 32 yaşındaki kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez Fraile, Ekim ayında 67 bin dolara satın aldığı ‘Crossroads’ adlı 10 saniyelik videoyu 6.6 milyon dolara (49 milyon 155 bin TL) sattı.

?Rekor fiyata satılan video, 2020 ABD seçimlerinin sanatsal bir yorumu olarak Beeple olarak bilinen Instagram sanatçısı Mike Winkelmann tarafından hazırlandı.

A 10-second video clip sold for $6.6 million: A new type of digital asset known as a non-fungible token (NFT) has exploded in popularity as enthusiasts and investors scramble to spend money on items that only exist online https://t.co/2wrD4iFdkS pic.twitter.com/3St8ERSllo