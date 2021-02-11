ABD'de 'elektrikli uçan taksi' dönemi başlıyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:30

United Airlines, ABD merkezli bölgesel hava yolu şirketi Mesa ile yaptığı işbirliği kapsamında uçan taksi üreticisi Archer şirketine 1.1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Proje kapsamında elektrikli uçan taksilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Fakat satın alma işlemlerinin devam edebilmesi için uçan taksilerin denetimden geçip onay alması gerekiyor.

TEK SEFERDE 95 KİLOMETRE

United Havayolları CEO'su Scott Kirby yaptığı açıklamada, "Doğru teknoloji ile birlikte uçakların gezegenimiz üzerindeki kötü etkisini azaltabiliriz, ancak bunu erkene çekmek için yeni nesil şirketleri ortaya çıkarmamız ve onlara destek vermemiz gerekiyor" dedi.

Kaliforniya merkezli Archer firması, uçan taksilerin saatte 250 km hız yapabileceğini ve tek seferde 95 kilometrelik uzaklığa ulaşabileceğini açıkladı. Ayrıca firma, elektrikli uçan taksiler ile birlikte havalimanına giden yolcuların gezegene zarar veren karbon emisyonunu yarıya indirebileceklerini belirtti.

KARBONSUZ HAVA SAHASI

Koronavirüs salgını sırasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle hava yolu şirketleri maliyetlerini düşürmek zorunda kaldı. United Hava Yolları geçen sene 7 milyar dolar zarar etti ve binlerce işçinin işine son vermemek için ABD hükûmetinden ekonomik yardım aldı. Ekonomistler, küresel salgın dönemindeki ekonomik yardımların karbonsuz hava sahasını geliştirmek için kullanılmasını bir fırsat olarak görüyor.