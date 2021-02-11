ABD'de 'elektrikli uçan taksi' dönemi başlıyor
ABD merkezli United Airlines havayolu şirketi, önümüzdeki beş yıl içinde yolcuları havaalanlarına taşıyacak 200 adet elektrikli uçan taksi almayı planlıyor.
United Airlines, ABD merkezli bölgesel hava yolu şirketi Mesa ile yaptığı işbirliği kapsamında uçan taksi üreticisi Archer şirketine 1.1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Proje kapsamında elektrikli uçan taksilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Fakat satın alma işlemlerinin devam edebilmesi için uçan taksilerin denetimden geçip onay alması gerekiyor.
TEK SEFERDE 95 KİLOMETRE
United Havayolları CEO'su Scott Kirby yaptığı açıklamada, "Doğru teknoloji ile birlikte uçakların gezegenimiz üzerindeki kötü etkisini azaltabiliriz, ancak bunu erkene çekmek için yeni nesil şirketleri ortaya çıkarmamız ve onlara destek vermemiz gerekiyor" dedi.
Kaliforniya merkezli Archer firması, uçan taksilerin saatte 250 km hız yapabileceğini ve tek seferde 95 kilometrelik uzaklığa ulaşabileceğini açıkladı. Ayrıca firma, elektrikli uçan taksiler ile birlikte havalimanına giden yolcuların gezegene zarar veren karbon emisyonunu yarıya indirebileceklerini belirtti.
KARBONSUZ HAVA SAHASI
Koronavirüs salgını sırasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle hava yolu şirketleri maliyetlerini düşürmek zorunda kaldı. United Hava Yolları geçen sene 7 milyar dolar zarar etti ve binlerce işçinin işine son vermemek için ABD hükûmetinden ekonomik yardım aldı. Ekonomistler, küresel salgın dönemindeki ekonomik yardımların karbonsuz hava sahasını geliştirmek için kullanılmasını bir fırsat olarak görüyor.
En Çok Okunan Haberler
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
Video Haberler
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı