ABD’de endeksler Covid-19 aşısı umuduyla yukarı yönlü hareket sergiledi
Dünya’da artan vaka sayıları ve karantina tedbirleri alınmasına rağmen koronavirüs aşısıyla ilgili yaşanan gelişmelerle birlikte ABD’de endeksler yukarı yönlü bir seyir izledi.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, COVID-19'a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurdu.
New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 29.479,81 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.585,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükselişle 11.829,29 puana çıktı. Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, COVID-19 aşısına ilişkin yeniden yapılan açıklamaların umut yaratması etkili oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki gencin o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru