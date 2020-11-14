ABD’de endeksler Covid-19 aşısı umuduyla yukarı yönlü hareket sergiledi

14 Kasım 2020 Cumartesi, 15:38

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, COVID-19'a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurdu.

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 29.479,81 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.585,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükselişle 11.829,29 puana çıktı. Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, COVID-19 aşısına ilişkin yeniden yapılan açıklamaların umut yaratması etkili oldu.