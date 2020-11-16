ABD’de mahkumlar saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri morga taşıyor
ABD'de rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle Teksas eyaletindeki El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.
Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati 2 dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, ölülerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.
Fotoğraf: Ivan Pierre Aguirre - The Texas Tribune
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