ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

DHA
28 Ocak 2021 Perşembe, 22:04
ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var
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ABD’nin Georgia eyaletindeki Gainesville ilçesinde bulunan bir atık tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 5’inin olay yerinde, 1’inin ise acil durum odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı aktarıldı.


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