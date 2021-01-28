ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var
ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD’nin Georgia eyaletindeki Gainesville ilçesinde bulunan bir atık tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 5’inin olay yerinde, 1’inin ise acil durum odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı aktarıldı.
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