ABD’de polis tarafından bir yaşındaki bebek başından vuruldu

17 Mart 2021 Çarşamba, 16:34

ABD’nin Houston kentinde polis, bir soygun zanlısının peşindeyken bir yaşındaki bir çocuğu başından vurdu. CNN International’da yer alan habere göre, benzin istasyonunda gerçekleşen olayla ilgili yapılan basın açıklamasında anne Daisha Smalls ayrıntıları anlattı. Benzin istasyonunda bir adamın aracını vermesini söylediğini ifade eden Smalls, oğlunun arka koltukta olduğunu belirtti.

Smalls gözyaşları içinde, "Ona arabamı vermezdim çünkü arabamda bir çocuğum olduğunu ve oğlum olmadan arabamı terk etmeyeceğimi söyledim" dedi. Smalls, ne olduğunu anlamadan polis tarafından arabaya ateş edilmeye başlandığını belirtti.

Smalls'un avukatı Ben Crump, Legend'in 10 gündür solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi. Smalls, saplanan merminin oğlunun sağ kafatasındaki bazı kısımlarla birlikte çıkarıldığını, ancak hala kurşun parçaları olduğunu belirtti.

Polis Şefi Troy Finner ise 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Smalls’un arabada olmadığını söyleyerek, Houston polisini savundu.