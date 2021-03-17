ABD’de polis tarafından bir yaşındaki bebek başından vuruldu
ABD’de polisin, bir soygun zanlısını yakalamaya çalışırken başından vurduğu bir yaşındaki bebeğin yoğun bakımdaki hayata tutunma mücadelesi sürüyor.
ABD’nin Houston kentinde polis, bir soygun zanlısının peşindeyken bir yaşındaki bir çocuğu başından vurdu. CNN International’da yer alan habere göre, benzin istasyonunda gerçekleşen olayla ilgili yapılan basın açıklamasında anne Daisha Smalls ayrıntıları anlattı. Benzin istasyonunda bir adamın aracını vermesini söylediğini ifade eden Smalls, oğlunun arka koltukta olduğunu belirtti.
Smalls gözyaşları içinde, "Ona arabamı vermezdim çünkü arabamda bir çocuğum olduğunu ve oğlum olmadan arabamı terk etmeyeceğimi söyledim" dedi. Smalls, ne olduğunu anlamadan polis tarafından arabaya ateş edilmeye başlandığını belirtti.
Smalls'un avukatı Ben Crump, Legend'in 10 gündür solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi. Smalls, saplanan merminin oğlunun sağ kafatasındaki bazı kısımlarla birlikte çıkarıldığını, ancak hala kurşun parçaları olduğunu belirtti.
Polis Şefi Troy Finner ise 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Smalls’un arabada olmadığını söyleyerek, Houston polisini savundu.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Mars'taki suyla ilgili çok önemli bilimsel çalışma
- Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı..
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest
- Bir ‘Türk sorunu’ eksikti!