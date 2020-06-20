ABD'de protestolar sürüyor: Başkentte Albert Pike'nin heykeli yıkıldı
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington DC’de protestolar sürüyor. Siyah vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterilerinde ABD’li eski konfederasyon generali Albert Pike’nin heykeli yıkıldı.
Fotoğraf: Reuters
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Akşam saatlerinde ABD’nin başkenti Washington DC’de köleliğin resmi olarak kaldırıldığı gün olan Juneteenth’ı kutlamak için bir araya gelen protestocular eski konfederasyon generali Albert Pike’nin heykelini yıktı.
Fotoğraf: AFP
ALBERT PİKE KİMDİR?
1809-1891 yılları arasında yaşayan general Albert Pike, Meksika-Amerika Savaşı'nın başlamasıyla süvari birliklerine katıldı. Daha sonra Amerikan İç Savaşı'nda yerli halklara konfederasyon elçisi olarak atandı. İç savaşta konfederasyon tarafında yer alarak köleliğin devamlılığı için savaştı.
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