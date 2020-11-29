ABD’de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası
ABD’de New Jersey kentinde başlatılan “Maske Tak” kampanyası çerçevesinde rock müziğinin efsane isimlerinden Bruce Springsteen ve Jon Bon Jovi, maske takarak kampanyaya destek verdi. İkilinin televizyon suncusu Jon Stewart ile birlikte poz verdiği maskeli fotoğraflar New Jersey'deki reklam yerlerine asıldı.
ABD rock müziğinin efsane isimlerinden Bruce Springsteen ve Jon Bon Jovi, televizyon yapımcısı ve sunucusu Jon Stewart ile birlikte maske takarak “Maske Tak” kampanyasına destek verdi. New Jersey’deki reklam panolarına asılan görselde, üçlü koronavirüse karşı maske takıyor.
Bruce Springsteen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu tatil sezonunda herkesi bir maske takmaya teşvik etmek için bazı New Jersey'li dostlarla birlikte çalıştık. Hepimiz bir araya gelelim ve maske takalım böylece en iyi yaptığımız şeye geri dönelim, birlikte şarkı söyleyip dans edelim” dedi.
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