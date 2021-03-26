ABD'de seri cinsel istismar: 700'ü aşkın kadından üniversiteye suçlama
ABD medyasından yer alan habere göre, South California Üniversitesi'nde uzun yıllardır çalışan bir kadın doğum uzmanı 700'ün üzerinde kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı. Üniversite, 700'den fazla kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
ABD'de South California Üniversitesi, okulda uzun yıllar çalışan bir kadın doğum uzmanını cinsel istismarla suçlayan 700'ün üzerinde kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
ABD medyasında yer alan habere göre, üniversitede 30 yıldan uzun süredir çalışan kadın doğum uzmanı Dr. George Tyndall cinsel istismarla suçlandı.
64 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tyndall hakkındaki iddiaları kabul etmezken, hakkında dava açılan South California Üniversitesi ise 700'den fazla kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
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